Natale: assistenza agli anziani soli, le iniziative durante le festività a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune attività di assistenza agli anziani vengono svolte anche da parte delle forze dell'ordine. Durante l'anno, soprattutto durante le feste, i carabinieri e la polizia, in particolare, ricevono chiamate da persone sole. A queste richieste, militari e agenti rispondono con una visita a casa e offrono dalla compagnia anche a un brindisi di mezzanotte. E se la persona può spostarsi, viene invitata negli uffici a passare un po' di tempo. Non mancano, infine, pranzi di Natale o cenoni di capodanno organizzati dalle associazioni di volontariato, anche per chi vive in condizioni di difficoltà economica. Un esempio è il pranzo di Natale organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio, che si tiene ogni anno. Quest'anno, in particolare, ricorre il 40esimo anniversario del primo pranzo di Natale con i poveri, e verrà celebrato oggi, 25 dicembre, nella basilica di Santa Maria in Trastevere. (Rer)