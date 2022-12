Ucraina: dieci mesi dall’inizio del conflitto, la retorica di Mosca e Kiev fa presagire che potrebbe durare ancora a lungo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per affrontare un conflitto che si profila quindi ancora lontano dalla conclusione, fondamentale sarà per Kiev il sostegno degli Stati Uniti. Un appoggio confermato nei giorni scorsi in occasione della prima visita all’estero del presidente Zelensky dall’inizio del conflitto: il capo dello Stato ucraino è stato a Washington, dove è stato ricevuto dal presidente Joe Biden e in quest’occasione è stata svelta un nuovo pacchetto di assistenza di circa 2 miliardi di dollari e l’invio di una batteria di missili Patriot. Zelensky, durante la sua visita nella capitale degli Stati Uniti, ha avuto modo di intervenire dinnanzi al Congresso, ribadendo le richieste di proseguire il sostegno nei confronti dell’Ucraina. In quest’occasione, peraltro, il Congresso federale ha adottato una risoluzione che condanna la Russia come "Stato aggressore": una scelta strategica che ha consentito al Congresso di non spingersi sino a definire la Russia uno Stato "sponsor del terrorismo". (segue) (Res)