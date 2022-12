Natale: parchi a tema e musica per le vie di Roma, la città si veste a festa e registra il tutto esaurito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma e il Natale: un incanto di musiche, luci e profumi che dal centro alla periferia vestono a festa la Capitale. Un successo di presenze per la Città eterna che, per questo Natale, registra il tutto esaurito. A fare da cornice, una serie di proposte culturali a disposizione di romani e turisti. Durante il periodo festivo sarà possibile conoscere e riscoprire il patrimonio delle collezioni permanenti, arricchite dalle meraviglie delle mostre temporanee ospitate, sia nei principali musei a pagamento (Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Museo dell'Ara Pacis, Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali, Museo di Roma a Palazzo Braschi, Musei di Villa Torlonia, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d'Arte Moderna, Museo Civico di Zoologia) sia nei piccoli musei a ingresso gratuito (Museo di scultura antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese, Museo delle Mura, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo della Repubblica Romana e della Memoria garibaldina, Museo di Casal de' pazzi, Villa di Massenzio). Tutti i Musei Civici saranno aperti il 24 e il 31 dicembre fino alle 14 e il primo gennaio 2023 per l'intera giornata. Resteranno chiusi il 25 dicembre, mentre lunedì 26 saranno aperti, con orario ordinario, solo Musei Capitolini, Museo dell'Ara Pacis e Mercati di Traiano. (segue) (Rer)