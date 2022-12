Natale: parchi a tema e musica per le vie di Roma, la città si veste a festa e registra il tutto esaurito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma Roma per Natale è anche musica. Non solo il Concertone di Capodanno, spostato al Circo Massimo con protagonisti Elodie, Franco126, Madame e Sangiovanni e 50 mila persone attese. Insieme alla Rome Parade, la parata musicale di Capodanno che il primo gennaio 2023 vedrà sfilare nel centro storico della Capitale centinaia di musicisti internazionali, tornano, dopo due anni di assenza causa pandemia, anche i concerti che Destination Events, ente organizzatore degli eventi targati "Rome New Year", organizza in alcune delle più belle basiliche di Roma. Dal 29 dicembre al 2 gennaio, con ingresso libero a tutti, sarà possibile ascoltare dal vivo alcune formazioni giovanili statunitensi provenienti da differenti high school americane, che proporranno vari repertori di musica classica, sinfonica e corale, in storiche e suggestive cornici di culto religioso. (segue) (Rer)