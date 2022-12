Business news: Nigeria, presidente Buhari approva budget supplementare di 2 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, ha approvato un budget supplementare di 819,5 miliardi di naira (2 miliardi di dollari) per il 2022 per aiutare a far fronte all'impatto delle recenti inondazioni, dopo la diffusa distruzione dei terreni agricoli. Lo ha affermato lo stesso Buhari in una lettera letta dal presidente del Senato ai legislatori. "L'anno 2022 è stato testimone della maggior parte degli incidenti alluvionali nella storia recente, che hanno causato una massiccia distruzione di terreni agricoli nel punto già vicino alla stagione del raccolto", ha affermato Buhari, affermando che la nuova spesa sarà finanziata attraverso prestiti interni, che aumenteranno il deficit per il 2022 al 4,43 per cento del prodotto interno lordo (Pil). Il governo prevede che il deficit si allargherà al 4,78 per cento nel 2023 con l'aumento della spesa annunciato. Le gravi inondazioni di quest'anno hanno distrutto terreni agricoli, strade e dighe, sollevando preoccupazioni per la sicurezza alimentare poiché i prezzi elevati del cibo si aggiungono alla preoccupazione per l'inflazione a due cifre. La Nigeria sta anche combattendo con gli insorti nel nord-est e i ricorrenti episodi di furto di greggio nelle sue regioni produttrici di petrolio nel sud, che hanno ridotto drasticamente la produzione di petrolio e le entrate del governo. Il governo della Nigeria sta anche cercando di stabilizzare la sua valuta in difficoltà, frenare l'aumento dell'inflazione e stimolare la crescita economica. (Res)