Turismo: boom di prenotazioni per Natale e Capodanno, oltre 5 milioni gli stranieri in Italia per le feste

- Gli italiani non rinunciano alle vacanze di fine anno, con picchi di prenotazioni che segnano l'80 per cento per il Capodanno e il 50 per cento per Natale e un'affluenza agli impianti di risalita che nelle località più famose si allineerà ai livelli del 2019. È quanto prevede Federturismo. Se i numeri della montagna danno grande soddisfazione, cresce anche l'interesse per la vacanza termale (+10 per cento nel Nord e Centro Italia rispetto al periodo natalizio del 2019), mentre nelle città d'arte si registra un numero di prenotazioni che ci fanno avvicinare sensibilmente ai volumi pre Covid con Venezia che per Capodanno, anche se alcuni hotel sono ancora chiusi, sfiora il tutto esaurito. "Assistiamo con piacere, ormai da Pasqua, al ritorno degli stranieri con oltre 5 milioni di presenze per queste festività", rende inoltre noto Federturismo, precisando che come formula di soggiorno gli alberghi rimangono la prima scelta, in particolare i 3 e 4 stelle, prenotati da francesi, tedeschi e inglesi che pernottano in media 4 notti. Mentre gli statunitensi, grazie anche al cambio ancora molto favorevole euro dollaro e ad una propensione alla spesa alta, si trattengono per un periodo più lungo, di almeno 8 notti optando anche per gli hotel 5 stelle. Gli aeroporti, in questo contesto, riprendono la loro vivacità e sono il termometro del ritorno degli stranieri con un +10 per cento di passeggeri in arrivo in quelli del Nord. (segue) (Rin)