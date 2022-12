Vaticano: alle 12 il Papa impartisce la Benedizione Urbi et Orbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riscoprire il Natale e il valore della solidarietà: sono i temi principali dell’Omelia di ieri sera di Papa Francesco pronunciata ieri sera durante la Messa per la Natività nella Basilica vaticana. Alle 12 di oggi, invece, dalla Loggia Centrale della Basilica vaticana, il Santo Padre, impartirà la Benedizione “Urbi et Orbi”, dopo aver rivolto il tradizionale messaggio natalizio ai fedeli presenti in Piazza San Pietro e a quanti lo ascolteranno attraverso la radio, la televisione e gli altri mezzi di comunicazione. (segue) (Civ)