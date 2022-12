Vaticano: alle 12 il Papa impartisce la Benedizione Urbi et Orbi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera, durante l’Omelia, il Papa ha ammonito: “Dopo molti Natali festeggiati tra addobbi e regali, dopo tanto consumismo che ha avvolto il mistero che celebriamo, c’è un rischio: sappiamo tante cose sul Natale, ma ne scordiamo il significato”. Quindi ha ricordato la guerra in Ucraina e tutti quei luoghi del mondo dove “dignità e libertà vengono calpestati”, in ultimo ha invitato ad essere solidali, ad aiutare i poveri, senza i quali non può essere Natale: “La povera mangiatoia fa emergere le vere ricchezze della vita: non il denaro e il potere, ma le relazioni e le persone”. (Civ)