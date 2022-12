Ruanda: sanità e aerospazio, Kigali punta a diventare un “hub” economico regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra i dieci Paesi più piccoli d’Africa, il Ruanda coltiva da qualche tempo l’ambizione di assumere un ruolo di economia trainante nella regione dei Grandi laghi, sfruttando le influenze internazionali per costruire un vero e proprio “hub” economico proiettato principalmente sui settori sanitario ed aeronautico. Benché formalmente risolti, i dissapori trascinati con Parigi per le sue responsabilità nel genocidio del 1994 hanno spinto negli anni il presidente Paul Kagame, al potere dal 2000, a sottrarsi dall’orbita francese per avvicinare Kigali alle opportunità del mondo anglosassone: una scelta sancita nel 2009 dall’ingresso nel Commonwealth, secondo Paese dopo il Mozambico ad essere ammesso nell’organizzazione senza alcun legame precedente con il Regno Unito. Mercato piccolo ma in crescita, con quasi 13 milioni di persone ed un Prodotto interno lordo (Pil) di 10,3 miliardi di dollari, il Ruanda cresce con decisione dalla fine degli anni Novanta ad oggi, avendo registrato nel 2019 un aumento del Pil di oltre il 9 per cento grazie alle performance del settore edile, agricolo e dei servizi e resistendo alla battuta d’arresto della pandemia di Covid: dopo la contrazione del 3,4 per cento del 2020, l’economia ruandese è infatti rimbalzata al 10,9 per cento nel 2021 e ha confermato una crescita del 6 per cento nell’anno in corso, dimostrando l’ambizione del Paese di posizionarsi a livello regionale e di sottrarre l’Africa ad alcune dipendenze internazionali, per prima sanitaria. (segue) (Res)