Ruanda: sanità e aerospazio, Kigali punta a diventare un “hub” economico regionale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ruanda ha manifestato interesse anche per il mondo dell’aerospazio, un settore solitamente lontano dal mercato africano. In occasione del vertice Usa-Africa ospitato di recente a Washington, Kigali ha aderito al programma di esplorazione spaziale Artemis, di cui fa parte anche l’Italia. Primo Paese dell’Africa ad integrare il programma della Nasa insieme alla Nigeria – anch’essa firmataria – il Ruanda entra a sorpresa a far parte di un progetto lanciato da Washington ed altri otto Paesi con l’obiettivo di promuovere la cooperazione spaziale bilaterale e multilaterale tra i firmatari, i quali si impegnano a rispettare i principi per guidare le loro attività spaziali civili, tra cui la diffusione pubblico di dati scientifici, lo smaltimento responsabile dei detriti, la registrazione di oggetti spaziali e l'istituzione e l'attuazione di standard di interoperabilità. (Res)