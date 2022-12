Iran: proteste entrano nel 100esimo giorno, il regime è di fronte a punto di non ritorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste iniziate a metà settembre in Iran innescate dalla morte della giovane 22enne curda, Mahsa Amini, entrano oggi, 25 dicembre, nel loro 100esimo giorno. L’ondata di manifestazioni, la più grave che la Repubblica islamica abbia mai affrontato dalla sua nascita dopo la Rivoluzione del 1979, è proseguita senza interruzioni ed è divenuta sempre più capillare con slogan ormai noti come “morte a Khamenei” e attacchi contro caserme e forze di sicurezza, nonostante la violenta repressione da parte del regime. Sono infatti almeno 469 le persone uccise negli scontri con le famigerate milizie basij, parte del Corpo dei guardiani della rivoluzione iraniana (i cosiddetti pasdaran) secondo gli ultimi della ong con sede a Oslo, Iran Human Rights). Le proteste non si sono fermate nemmeno di fronte ai processi farsa che hanno già portato all’esecuzione della condanna morte di due giovani arrestati durante le proteste Mohsen Shekari e Majid Reza Rahnavard, entrambi di 23 anni e impiccati in base all’accusa di “moharebeh”, che in farsi significa “fare la guerra a Dio”. A fronte del precedente della caduta dello shah Mohammed Reza Pahlavi, spodestato nel febbraio del 1979 dalla Rivoluzione islamica iniziata nel gennaio 1978 con una progressiva mobilitazione popolare cavalcata dal clero religioso sciita, avanza l’ipotesi di un crollo dell’attuale Repubblica islamica, seppur nel lungo periodo. (segue) (Res)