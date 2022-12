Iran: proteste entrano nel 100esimo giorno, il regime è di fronte a punto di non ritorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un commento ad “Agenzia Nova”, Nima Baheli, analista geopolitico e cultore della materia presso l'università "La Sapienza" di Roma, afferma che in questi mesi si è “assistito a qualcosa di unico nella storia della Repubblica islamica, ovvero a una unione di tutte le istanze che negli anni erano emerse, ma che erano sempre state divise”. L’analista sottolinea che la morte di Mahsa Amini, deceduta il 16 settembre a Teheran dopo il suo arresto da parte della polizia morale per aver indossato il velo in modo scorretto, è stata la miccia che ha unito tutte le istanze - minoranze etniche (in particolare curdi e baluci), donne, universitari, ambientalisti - che in precedenza il governo era riuscito a incanalare e gestire. Come osserva Baheli, in passato era sempre emersa in qualche modo “la speranza” che si potesse negoziare con il regime e cambiarlo dall’interno. L’analista cita i tre tentativi di cambiamento che si sono susseguiti negli anni: il governo del moderato Mohammad Khatami (1997-2005); il movimento di massa guidato dal leader riformista Hossein Moussavi per contrastare nel 2009 la rielezione a presidente del conservatore Mahmoud Ahmadinejad; l’elezione del pragmatico Hassan Rohani la cui salita potere nel 2013 e la firma nel 2015 dell’accordo sul nucleare iraniano. “Tutti questi tentativi sono falliti”, ammette Baheli, osservando che gli apparati della Repubblica islamica hanno allontanato dal potere esponenti dell’establishment in grado di operare qualche cambiamento. “La popolazione è divenuta consapevole che ormai non vi è più alcuna speranza per una riforma interna al sistema, per cui punta a un regime change”. (segue) (Res)