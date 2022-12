Iran: proteste entrano nel 100esimo giorno, il regime è di fronte a punto di non ritorno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facendo un parallelo con il passato, Baheli fa notare che “oggi il regime è consapevole di tutti i tentativi che lo shah fece per cercare di bloccare la Rivoluzione islamica”, come ad esempio la nomina nel gennaio del ‘79 del premier nazionalista Shapur Bakhtiar che invece di placare le proteste e le fomentò ulteriormente facendo crollare la monarchia Pahlavi. Per tale ragione anche i tentativi da parte di alcuni esponenti dell’establishment di aprire a un dialogo sono stati finora rifiutati, portando invece ad un aumento della repressione e del clima di terrore. “Molti probabilmente all’interno della Repubblica islamica sono consapevoli che fare concessioni oggi non sarebbe sufficiente”, osserva Baheli, ricordando allo stesso tempo che le proteste proseguiranno e che il regime dello shah impiegò oltre un anno a crollare. Una delle opzioni che sarebbe al vaglio degli apparati del regime per cambiare gli equilibri e uscire da questa fase sarebbe la graduale presa del potere delle Forze armate, in particolare dei Guardiani della rivoluzione iraniana (i cosiddetti pasdaran) anche in vista della successione all’83enne guida suprema, Ali Khamenei, per cambiare gli equilibri interni alla Repubblica islamica oggi dominata ai vertici dal clero religioso. Come osserva l’analista iraniano, quella della sostituzione del clero con i militari e i pasdaran (quarta Forza armata basata sull’ideologia rivoluzionaria) è presente sin dai tempi in cui era in vita il comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione, il generale Qassem Soleimani, ma è stata “congelata” a seguito della sua uccisione in un raid degli Stati Uniti a Baghdad nel gennaio del 2020. (segue) (Res)