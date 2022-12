Iran: proteste entrano nel 100esimo giorno, il regime è di fronte a punto di non ritorno (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna per il ritiro del contante dagli istituti di credito iraniani ha aperto una frattura interna alla Repubblica islamica. Criticando le politiche economiche del governo, l'ex governatore della Banca centrale iraniana ed ex candidato alla presidenza proprio contro Raisi, Abdolnaser Hemmati, ha affermato in una lunga intervista al quotidiano riformista “Ham Mihan” che l'amministrazione conservatrice era “così sicura del rilancio dell'accordo sul nucleare del 2015 che si è mossa per fermare il sussidio indiretto per i beni essenziali, innescando più inflazione”. Hammati, che ha invitato Raisi a dimettersi e indire nuove elezioni, ha fatto notare che il rilancio dell’accordo nucleare sembra destinato a fallire e la valuta ha perso drasticamente il suo valore. (Res)