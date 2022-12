Natale: parchi a tema e musica per le vie di Roma, la città si veste a festa e registra il tutto esaurito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aria di festa e sport a Villa Borghese dove il giorno della vigilia si svolgerà il Christmas Training, appuntamento gratuito per i runner appassionati che aderiscono al Roma Ostia Premium: un programma di allenamento progressivo in avvicinamento alla 48esima "Telepass Roma Ostia Half Marathon". E ancora, dal Castello di Lunghezza a quello di Santa Severa, passando per lo Zoomarine e il Regno di Babbo Natale a Vetralla, le atmosfere magiche delle festività coinvolgeranno grandi e piccini con attività spettacoli e intrattenimento. A Cinecittà world porte aperte gratuitamente il 25 dicembre, dalle 11 alle 18, per una giornata speciale con 40 attrazioni, tra Christmas Show, Casa di Babbo Natale, Regno del Ghiaccio e mercatini. (segue) (Rer)