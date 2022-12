Business news: Ghana, agenzia Standard & Poor's declassa il rating di Accra a "default selettivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia Standard & Poor's (S&P) ha annunciato il declassamento del rating sovrano del Ghana a "SD" (default selettivo) dopo la decisione del governo di Accra di sospendere il pagamento della maggior parte del suo debito estero. "Il rating del Ghana è stato declassato da 'CC' a 'SD' a causa della sospensione dei pagamenti del debito estero", ha dichiarato S&P in un comunicato. "Riserve di valuta estera molto basse, l'inflazione elevata, il tasso di cambio volatile e le gravi difficoltà economiche hanno limitato la capacità del Ghana di rifinanziare il proprio debito in scadenza", ha affermato S&P, indicando che abbasserà ulteriormente il rating sovrano a "D" (default) nel caso in cui il governo non effettuerà il prossimo pagamento della cedola programmata sul suo debito commerciale denominato in valuta estera. L'agenzia di rating ha però indicato che potrebbe alzare il rating del Ghana se il governo riuscirà a raggiungere un accordo con i creditori sulla ristrutturazione del debito del Paese. (Res)