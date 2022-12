Business news: Tanzania, cinese Ccecc si aggiudica contratto da 2,2 miliardi di dollari per costruzione ferrovia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Tanzania ha firmato un contratto da 2,2 miliardi di dollari con la società cinese China Civil Engineering Construction Corporation (Ccecc) per la costruzione dell'ultimo tratto della sua rete ferroviaria a scartamento normale (Sgr). Il segmento da costruire, riferisce "Agence Ecofin", collegherà la città di Tabora a quella di Kigoma, nel nord-ovest del Paese, vicino al confine con il Burundi. I lavori dovrebbero concludersi nel 2026. Questo asse fa parte del grande progetto ferroviario di 2.561 chilometri in fase di sviluppo dal 2017. Il tracciato di questa rete è tale da collegare l'intero territorio tanzaniano a partire dal porto di Dar es Salaam, con diramazioni previste verso i Paesi limitrofi senza sbocco sul mare il Burundi, il Ruanda, l'Uganda e la Repubblica democratica del Congo (Rdc). L'obiettivo è quello di rendere il Paese il fulcro del commercio dell'Africa orientale. Secondo le intenzioni delle autorità tanzaniane, l'operatività della ferrovia ridurrà i costi di trasporto tra il porto di Dar es Salaam e la Rdc a 4 mila dollari per una tonnellata di merci contro i 6 mila dollari attuali. Il progetto consentirà anche di abbattere i tempi di percorrenza. (Res)