Ruanda: sanità e aerospazio, Kigali punta a diventare un “hub” economico regionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se negli ultimi anni RwandAir è diventata una delle compagnie aeree in più rapida crescita in Africa, la nomina della sua amministratrice delegata Yvonne Makolo a presidente dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (Iata) ha dato un importante impulso al progetto Saatm e al ruolo che il Ruanda svolge in esso. Grazie ad un progetto finanziato dalla Banca mondiale, Ruanda, Tanzania e Uganda hanno di recente annunciato che collegheranno elettronicamente le loro Borse valori, permettendo di operare fra questi Paesi di fatto come se ci fosse già un mercato unico, mentre intanto Makolo ha confermato che altri negoziati sono in corso fra Ruanda e Qatar per stringere le maglie fra le rispettive compagnie di bandiera. Secondo indiscrezioni, la compagnia emiratina dovrebbe rilevare una quota pari al 49 per cento di RwandAir, un investimento valutato dal dipartimento dei Trasporti Usa a non meno di 28 milioni di dollari. (segue) (Res)