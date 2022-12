Natale: assistenza agli anziani soli, le iniziative durante le festività a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per molti, Natale è sinonimo di compagnia e condivisione, un momento da passare con la propria famiglia. E a Roma anche quelle persone, soprattutto anziane, che non hanno nessuno con cui passare le feste, possono trovare conforto grazie alle attività messe in campo dalle associazioni di volontariato attive sul territorio. Un esempio è l'iniziativa "quartieri solidali", organizzata da Caritas, a cui aderiscono 13 parrocchie sparse in varie zone di Roma, sia in centro che in periferia. Le attività portate avanti dai volontari che aderiscono al programma sono soprattutto di tre tipi. Innanzitutto, la cosiddetta assistenza domiciliare leggera, ovvero l'andare a casa di persone che vivono in solitudine e isolamento e fare loro compagnia. Vengono, inoltre, organizzate delle sale di socializzazione, spazi dove gli anziani possono condividere alcuni momenti di festa tra di loro e con i volontari. Infine, viene incentivata la solidarietà di vicinanza, ovvero fare in modo che i vicini di casa possano fare attenzione anche con piccoli gesti, un saluto, passare per fare gli auguri. La Caritas sta organizzando anche delle raccolte fondi per ampliare la rete di parrocchie che aderiscono all'iniziativa, in modo da aiutare a sostenere parte dei costi. (segue) (Rer)