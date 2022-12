Iran: proteste entrano nel 100esimo giorno, il regime è di fronte a punto di non ritorno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- L’ultimo atto di questo scoramento è stata l’elezione di Ebrahim Raisi alla presidenza, favorita in tutti modi dalla guida suprema degli apparati del regime, che ha impedito a figure interne al sistema ma maggiormente indipendenti e preparate - tra tutte l’ex presidente del Parlamento Ali Larijani - di candidarsi alle elezioni. Questo approccio ha reso le votazioni del giugno 2021 quelle con la più bassa affluenza nella storia dell’Iran (48,4 per cento) con ben 3,7 milioni di schede bianche o annullate che hanno portato alla vittoria Raisi con soli 18 milioni di voti, rispetto ai 23,6 milioni ottenuti dal predecessore Rohani nella sua rielezione nel 2017. “All’interno anche del sistema vi è la consapevolezza che Raisi abbia gestito male queste proteste”, osserva Baheli, che ricorda anche il controverso annuncio della chiusura temporanea da parte della polizia morale iraniana come un segnale della debolezza del sistema al pari delle esecuzioni capitali, con condanne a morte in processi farsa, che sono stati un ulteriore elemento di accelerazione delle proteste. “Queste condanne a morte sono un elemento di ulteriore di debolezza del sistema, perché vogliono impaurire e intimorire la popolazione, al pari delle voci fatte circolare dal regime di violenze sessuali nei confronti delle manifestanti arrestate con l’obiettivo di creare ulteriore panico tra la popolazione”, osserva l’analista, secondo cui i casi di tortura e violenza avvengono e non sono inventati, ma “il fatto che vengano fatti trapelare rientra nella loro strategia di creare paura”. (segue) (Res)