Natale: parchi a tema e musica per le vie di Roma, la città si veste a festa e registra il tutto esaurito (4)

- Infine la Casa del Cinema propone dal 26 all'8 gennaio "13 giorni in festa. Un grande viaggio nelle città del mondo", una speciale programmazione per trascorrere insieme le festività. Tredici giorni di cinema – come sempre gratuito – per un programma ricco di film internazionali che porterà in Sala Cinecittà due distinte rassegne e l'evento straordinario del primo gennaio, nell'ambito dell'iniziativa Capodarte, in cui si terrà l'anteprima di "Quattordici giorni", il nuovo film di Ivan Cotroneo che sarà presente in sala insieme ai protagonisti Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi. (Rer)