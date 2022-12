Business news: ministro Energia algerino, tetto al prezzo massimo “destabilizza il mercato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione dell’Unione europea di fissare un tetto massimo ai prezzi del gas naturale a 180 euro per megawattora “destabilizza il mercato”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia dell’Algeria, Mohamed Arkab, parlando nel corso della Giornata algerino-tedesca dedicata al settore energetico. Il ministro ha indicato che l'industria petrolifera e del gas rischia di essere interessata da misure legislative e modifiche introdotte dall'Unione europea come l’obiettivo di raggiungere la cosiddetta “neutralità climatica” entro il 2050, ma in particolare da misure unilaterali come il tetto massimo al prezzo del gas “che destabilizzano il mercato”. Arkab ha affermato che “mercati del gas aperti e trasparenti, senza restrizioni e senza ostacoli, sono più di una necessità, perché lo sviluppo degli investimenti dipende da quadri giuridici trasparenti, sostenute da politiche energetiche e finanziarie”. Secondo il ministro dell'Energia algerino tutti gli investimenti nel gas a medio e lungo termine richiedono una visione chiara sullo sviluppo del mercato europeo. (Ala)