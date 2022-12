Business news: Emirati, Banca centrale prevede crescita Pil del 7,6 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 2022 è prevista una crescita del 7,6 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) reale degli Emirati Arabi Uniti, in aumento rispetto al 6,5 per cento delle previsioni precedenti. Lo riferisce la Banca centrale emiratina in un rapporto ripreso dal quotidiano “Al Ittihad”. Per il 2023, invece, il tasso di crescita atteso è del 3,9 per cento, ma si prevede un miglioramento nel prossimo anno della performance del settore non petrolifero, soprattutto per quanto riguarda turismo, ospitalità, settore immobiliare e trasporti. Secondo lo stesso rapporto, le entrate del governo sono aumentate del 46,7 per cento su base annua nella prima metà di quest'anno, raggiungendo i 305,6 miliardi di dirham (83 miliardi di dollari) a seguito dell'aumento delle tasse e dei contributi sociali, mentre la spesa corrente è aumentata del 6,1 per cento, raggiungendo 180,1 miliardi di dirham (49 miliardi di dollari). Per l’export non petrolifero, è stato registrato un aumento del 6,2 per cento su base annua nel primo semestre del 2022. (Res)