Business news: Oman, atteso deficit pubblico da 3,38 miliardi dollari nel 2023

- L’Oman prevede di registrare il prossimo anno un deficit pubblico pari a circa 3,38 miliardi di dollari. È quanto emerso dalle stime diffuse dal ministero delle Finanze omanita, secondo cui, nel 2023, la spesa pubblica ammonterà a 33,75 miliardi di dollari, mentre le entrate sono stimate a 30,34 miliardi. Le stime, precisa il ministero, includono un prezzo medio del petrolio di 55 dollari al barile. Nei primi dieci mesi dell’anno in corso, invece, il Sultanato ha registrato un avanzo di 3,12 miliardi di dollari, principalmente grazie all’aumento dei prezzi medi del petrolio. L’agenzia di valutazione del credito Standard & Poor’s Standard aveva precedentemente previsto una crescita del Prodotto interno lordo omanita del 3,9 per cento nel 2022, in aumento rispetto al 3,1 per cento dell’anno precedente. (Res)