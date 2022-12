Business news: Banca africana di sviluppo stanzia 176 milioni di dollari per sicurezza alimentare nel Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione della Banca africana di sviluppo (Afdb) ha approvato la concessione di un finanziamento di 176 milioni di dollari per realizzare il secondo progetto del Programma di rafforzamento della resilienza all'insicurezza alimentare e nutrizionale in il Sahel (P2-P2RS). Il programma, riferisce l'istituto in una nota, prevede anche un potenziale cofinanziamento di 21,8 milioni di dollari da parte del Canada-African Development Bank Climate Fund (Cacf) e di 31,63 milioni di dollari da parte della Banca di sviluppo dell'Africa occidentale (Boad). Il progetto beneficerà sei Paesi e tre organizzazioni intergovernative del Sahel e dell'Africa occidentale: Burkina Faso, Guinea, Mali, Niger, Senegal e Togo, nonché l'Agenzia panafricana per la Grande Muraglia Verde (Apgmv), la Commissione climatica per la regione del Sahel (Ccrs) e il Comitato interstatale per il controllo della siccità nel Sahel (Cils). Il Programma, che sta entrando nella sua seconda fase, mira ad aumentare in modo sostenibile la produttività e il reddito delle filiere agro-alimentari, silvo-pastorali e alieutiche, sviluppare la capacità delle persone di adattarsi ai rischi climatici e contribuire a mitigare gli effetti del cambiamento climatico. (Res)