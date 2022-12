Business news: Italia-Tunisia, ambasciatore Saggio a “Nova”, elettrodotto fondamentale per offerta energetica dall’Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La realizzazione di un cavo elettrico sottomarino tra Tunisia e Italia è “fondamentale” per beneficiare dell’offerta energetica del continente africano in termini di energie da fonti rinnovabili. Lo afferma il nuovo ambasciatore d’Italia a Tunisi, Fabrizio Saggio, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. Da decenni si parla della possibilità di realizzare dell’elettrodotto tra il nord della Tunisia e la Sicilia: ora il progetto potrebbe davvero vedere la luce dopo il recente via libera dei finanziamenti europei. “L’approvazione da parte dell’Unione europea del progetto di interconnessione elettrica Elmed è un risultato straordinario. Per rendersi conto dell’importanza di questo sviluppo, basta guardare l’attuale disposizione degli elettrodotti sottomarini: manca un collegamento con l’Africa, che diventa fondamentale se si vuole beneficiare dell’offerta energetica del continente africano in termini di energie rinnovabili”, afferma il diplomatico, spiegando che “il finanziamento Ue da oltre 300 milioni è il primo passo fondamentale per l’avvio dell’opera che prevede la posa in opera di un cavo energetico sottomarino da 600 megawatt lungo oltre 240 chilometri, dal valore complessivo di 840 milioni di euro”. (Tut)