Business news: ministro Trasporti Egitto, non venderemo porti a compagnie straniere

- I porti dell’Egitto non sono in vendita per nessun investitore straniero o società privata estera. Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti egiziano, Kamel al Wazir, precisando che il governo del Cairo sta perseguendo un piano che prevede la cooperazione con società del settore privato e investitori stranieri solo per la gestione e il funzionamento dei porti. Nel frattempo, l'Autorità portuale di Alessandria ha firmato un memorandum d'intesa con l'Alleanza egiziano-olandese per la navigazione e lo stivaggio Edsco, per l'istituzione, l'attrezzatura, la gestione, lo sfruttamento e la manutenzione di un'area logistica integrata presso l'ormeggio 85. A tal proposito, Al Wazir ha precisato che l'ormeggio è stato realizzato interamente con fondi egiziani e implementato da società egiziane, e il memorandum include solo il funzionamento e la gestione. L’accordo sull'ormeggio 85, ha riferito il ministro, mira ad aumentare la capacità del porto di Alessandria per rispondere alla crescente domanda di merci, perlopiù cereali e granaglia, espandendo l'area di stoccaggio fino a 35.000 metri quadrati, con una lunghezza dell'ormeggio di 433 metri e una profondità di 15,5 metri, il che consentirà a navi fino a 70.000 tonnellate di attraccare. Al Wazir ha poi fatto sapere che il proprio dicastero ha avviato negoziati con la Banca per le esportazioni e le importazioni della Corea per finanziare l'acquisto di quattro nuove imbarcazioni da aggiungere alla flotta egiziana. (Cae)