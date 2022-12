Business news: Iraq, Fitch conferma rating B- con prospettive stabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia statunitense Fitch ha confermato per l’Iraq una valutazione legata all’Issuer Default Rating a lungo termine pari a "B-" con prospettive stabili. È quanto emerso in un rapporto ripreso dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, in cui si riferisce che la valutazione riflette “l’elevata dipendenza del Paese dalle materie prime, una governance debole, rischi politici e un settore bancario non sviluppato, bilanciato da elevate riserve valutarie e bassi costi degli interessi sul debito pubblico". Inoltre, afferma il rapporto, nonostante l’aumento dei prezzi del petrolio, “l'assenza di riforme strutturali, economiche o fiscali e la persistenza del rischio politico limitano il punteggio". (Res)