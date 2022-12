Turismo: boom di prenotazioni per Natale e Capodanno, oltre 5 milioni gli stranieri in Italia per le feste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante l'esplosione dei costi delle materie prime e dell'energia continui a gravare sulle imprese azzerandone i margini e l'inflazione stia pesando fortemente sulle tasche degli italiani, dopo due anni e mezzo di restrizioni - evidenzia ancora Federturismo - il desiderio di evadere è forte e quindi anche se con un occhio al portafoglio per le festività natalizie si è deciso di viaggiare prediligendo destinazioni domestiche o di medio raggio. Oltre le intramontabili capitali europee Londra, Parigi e Amsterdam nelle agenzie di viaggio si vende molto l'Egitto, sono tornate le crociere e per i più fortunati che possono permettersi il lungo raggio vince il soggiorno balneare che vede in testa Maldive e Thailandia. Molto richiesti anche gli Stati Uniti. Il settore del turismo era già andato particolarmente bene in occasione del ponte dell'Immacolata. Nelle scorse settimane era stata Coldiretti, a segnalare un raddoppio degli arrivi dall'estero per il 2022. Le previsioni positive per le vacanze di Natale - secondo un'analisi della Coldiretti, sulla base dei dati della Banca d'Italia nei primi nove mesi dell’anno - sono sostenute da un 2022 in cui sono praticamente raddoppiati (+94 per cento) i viaggiatori stranieri in Italia con una decisa ripresa del turismo, anche se gli arrivi rimangono inferiori del 26 per cento al 2019, anno prima della pandemia. Quasi 2 viaggiatori stranieri su 3 arrivati in Italia (72 per cento), sottolinea la Coldiretti, provengono dall’Unione europea ma rilevanti sono anche le presenze dal Regno Unito (3,6 milioni) e dagli Usa (2,2 milioni). Il 41 per cento dei viaggiatori stranieri è venuto in Italia per vacanze ma non manca chi ha scelto il nostro Paese per la visita a parenti e amici, shopping o altre motivazioni. L’andamento positivo degli arrivi è confermato anche dalla spesa, che nei primi nove mesi per gli stranieri è stata addirittura di 33,4 miliardi rispetto ai 15,5 dello stesso periodo dell’anno precedente. Una cifra molto molto vicina ai 35,5 miliardi del 2019. (Rin)