Ruanda: sanità e aerospazio, Kigali punta a diventare un “hub” economico regionale (2)

- Sull’onda dell’emergenza pandemica, Kagame è stato uno dei più convinti sostenitori di una politica di produzione locale di vaccini, per ovviare ai ritardi nelle consegne provenienti dall’Occidente e costituire un “hub” sanitario in previsione di altre epidemie. La sua amministrazione si è così adoperata per ospitare in Ruanda il primo impianto africano di BioNTech per la produzione di vaccini a mRna Pfizer – progetto replicato dall’azienda tedesca anche in Senegal, Ghana e Sudafrica – schierandosi inoltre a favore della sospensione dei brevetti: alla cerimonia di inaugurazione dei lavori, Kagame ha suggerito che una delle soluzioni alla crisi sanitaria globale fosse “la promozione ed il trasferimento di tecnologia per le industrie farmaceutiche africane” in modo che queste “possano produrre i propri farmaci e vaccini”. Una visione, quella ruandese, supportata da un certo ottimismo - gli esperti regionali prevedono che entro il 2040 l’Africa sarà in grado di produrre il 60 per cento dei suoi vaccini a livello nazionale - e che ha ricevuto l'incoraggiamento prima della Francia, in occasione della Conferenza di Parigi sull’Africa del 2021, quindi dell’Unione africana, dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dell’Unione europea. Con l’auspicio di una futura, quanto improbabile, revoca della proprietà intellettuale dei vaccini, Kagame ha ricordato che l'Unione africana lavora anche per istituire l'Agenzia africana per i medicinali (Ama), in modo che vengano previsti standard condivisi tra le diverse Authority regolatrici. (segue) (Res)