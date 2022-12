Ruanda: sanità e aerospazio, Kigali punta a diventare un “hub” economico regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda grande sfida ruandese riguarda l’adesione al mercato unico africano del trasporto aereo (Single African Air Transport Market - Saatm), progetto promosso dall’Unione africana sull’onda dell’analoga Area di libero scambio continentale africana (AfCfta), quest’ultima in vigore dal gennaio del 2020 ma con poche attuazioni a livello nazionale. Il Ruanda parteciperà al progetto pilota del Saatm insieme ad altri 17 Paesi - Capo Verde, Camerun, Etiopia, Gabon, Ghana, Costa d'Avorio, Kenya, Marocco, Mozambico, Nigeria, Niger, Namibia, Ruanda, Senegal, Sud Africa, Togo e Zambia - con l’obiettivo di dare impulso alla libera circolazione delle compagnie aeree africane da una nazione all’altra. Paese senza sbocco al mare, il progetto rappresenta per il Ruanda un’importante risorsa, anche perché fino ad ora la piccola economia dei Grandi laghi ha dovuto condividere la gestione del proprio spazio aereo con la Tanzania e punta a riprenderne il controllo. Investendo nel progetto di mercato aereo unico, il Ruanda sta tuttavia rafforzando le sue ambizioni di diventare un hub per l'aviazione regionale puntando come alleato sul Qatar, il cui ruolo è ad oggi determinante per l’espansione della compagnia di bandiera RwandAir. In questo senso, il 5 ottobre 2021 RwandAir e Qatar Airways hanno annunciato di aver firmato un accordo completo di “codeshare” che consente al vettore ruandese di accedere alle oltre 65 destinazioni del Qatar in Africa e nel resto del mondo, intesa che dal dicembre di quell'anno ha portato il vettore ruandese a lanciare voli diretti fra Kigali e Doha. Secondo la stampa regionale, nel progetto di mercato aereo unico il vettore ruandese è a tutti gli effetti in prima linea, essendo già oggi capace con le sue rotte di raggiungere 22 Paesi, di cui 17 africani e gli altri in Europa, Asia e Medio Oriente. (segue) (Res)