Business news: cooperazione allo sviluppo, dalla Corea del Sud alle Filippine 3 miliardi di dollari entro il 2026

- I governi delle Filippine e della Corea del Sud hanno sottoscritto l’accordo quadro sulla cooperazione allo sviluppo per il periodo 2022-2026. L’accordo è stato firmato per la parte filippina dal ministro degli Esteri, Enrique A. Manalo, e per la parte sudcoreana dall’ambasciatore Kim In-chul. L’intesa permetterà a Manila di ricevere da Seul fino a tre miliardi di dollari entro il 2026, il triplo rispetto all’importo concordato per il periodo 2017-2022, e aprirà la strada a nuovi progetti di cooperazione. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri filippino. Nell’occasione Manalo ha riconosciuto il sostegno della Corea del Sud allo sviluppo delle Filippine e, più in generale, la fiducia alla base delle relazioni tra i due Paesi. La Corea del Sud, si legge nella nota, è stato il sesto fornitore di assistenza allo sviluppo nel 2021. Il contributo sudcoreano alla crescita delle infrastrutture filippine è un aspetto importante delle relazioni bilaterali, anche se i due Paesi si sono impegnati a espandere la loro cooperazione pure in altri settori. (Fim)