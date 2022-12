Business news: ambasciatore Sembayev, interscambio Kazakhstan-Italia in aumento del 66 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti economici tra Italia e Kazakhstan si stanno “sviluppando intensamente” e nei primi dieci mesi del 2022 l’interscambio commerciale è stato di 13 miliardi di dollari, in aumento del 66,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo ha dichiarato l’ambasciatore kazakho a Roma, Yerbolat Sembayev, in occasione di un incontro dedicato alla Giornata dell’indipendenza nazionale e ai risultati conseguiti dal Paese nel corso dell’anno che volge al termine. Il diplomatico ha definito l’Italia “uno dei partner strategici più importanti” per il Kazakhstan: “abbiamo un dialogo politico, il commercio e la cooperazione economica si stanno sviluppando intensamente, il quadro giuridico si sta potenziando e stiamo collaborando efficacemente all’interno dei consessi multilaterali”. (Res)