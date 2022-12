Business news: Cina, investimenti diretti esteri aumentati del 12,2 per cento a gennaio-novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'afflusso di investimenti diretti esteri in Cina (Ide) è aumentato del 12,2 per cento su base annua a 178,08 miliardi di dollari nei primi undici mesi del 2022. Lo indicano i dati del ministero del Commercio. Nello stesso periodo, gli investimenti diretti non finanziari in uscita (Odi) sono aumentati del 3,6 per cento, superando la soglia dei 102 miliardi di dollari. La crescita è stata trainata soprattutto dagli investimenti nel settore del leasing e servizi alle imprese, cresciuti del 14,3 per cento su base annua da gennaio a novembre. Gli stanziamenti sono aumentati parallelamente anche sui fronti della produzione, dell'edilizia, della vendita all'ingrosso e al dettaglio. Nei primi undici mesi dell'anno, gli investimenti diretti non finanziari effettuati dalla Cina lungo i Paesi aderenti alla Nuova via della seta (Bri, Belt and Road Initiative) hanno registrato un incremento del 6,5 per cento su base annua, toccando i 19,16 miliardi di dollari. La somma rappresenta il 18,7 per cento degli Odi totali relativi al periodo. (Cip)