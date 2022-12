Business news: QatarEnergy si aggiudica con Total e Petronas contratto nuovo blocco esplorativo in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- QatarEnergy, in consorzio con TotalEnergies e Petronas, si è aggiudicata il contratto di condivisione della produzione (Psc) del blocco offshore Agua-Marinha in Brasile, nell'ambito del primo ciclo di offerte da parte dell'Agenzia nazionale brasiliana per il petrolio, il gas naturale e i biocarburanti (Anp). Lo riferisce una nota di QatarEnergy. Secondo i termini del Psc e degli accordi correlati, QatarEnergy deterrà una partecipazione operativa del 20 per cento, insieme all'operatore Petrobras (30 per cento), TotalEnergies (30 per cento) e Petronas Petroleo Brasil (20 per cento). Il blocco offshore di Agua-Marinha ha una superficie totale di 1.300 chilometri quadrati e si trova a una profondità d'acqua di circa 2.000 metri al largo della costa di Rio de Janeiro, nel prolifico bacino di Campos. Commentando il risultato, il ministro per gli Affari energetici e presidente di QatarEnergy Saad Sherida al Kaabi, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver raggiunto quest'ultima offerta congiunta di successo, che aggiunge ulteriore superficie altamente prospettica al nostro portafoglio a monte, in particolare nel prolifico bacino di Campos”. Il ministro ha aggiunto: “Siamo lieti di raggiungere questo successo con i nostri stimati partner Petrobras, TotalEnergies e Petronas. Desidero cogliere l'occasione per ringraziare l'Anp e le autorità brasiliane per questa opportunità e per il loro continuo sostegno", ha affermato il ministro. (Res)