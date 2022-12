Business news: Algeria, export di prodotti non energetici supera i 6 miliardi di dollari da gennaio a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di beni diversi dagli idrocarburi dell'Algeria hanno superato i 6 miliardi di dollari nei primi undici mesi del 2022. Lo ha dichiarato il ministro del Commercio e della promozione delle esportazioni dell'Algeria, Kamel Rezig, al termine dalla sua partecipazione alla fiera sulla produzione algerina (Fpa), a cui hanno preso parte rappresentanti diplomatici stranieri. "Le nostre esportazioni di non idrocarburi hanno superato i 6 miliardi di dollari nell'arco di undici mesi grazie alla qualità e all'affidabilità del prodotto nazionale che si è affermato sui mercati internazionali", ha dichiarato Rezig. Il ministro ha indicato che il dato sull'export rappresenta il risultato della strategia del presidente algerino Abdelmadjid Tebboune. "Questa cifra ci rassicura e ci spinge ad andare avanti per raddoppiare le entrate delle nostre esportazioni di prodotti diversi dagli idrocarburi nel 2023", ha aggiunto, ricordando che l'obiettivo previsto è di raggiungere i 15 miliardi di dollari di esportazioni non energetiche. Rezig ha sottolineato l'interesse della Fiera della produzione algerina nel promuovere le esportazioni di prodotti diversi dagli idrocarburi. "E' in questa prospettiva che abbiamo dedicato questa giornata agli ambasciatori e ai rappresentanti del corpo diplomatico accreditati in Algeria", ha detto, aggiungendo che questa "campagna di promozione dei prodotti algerini permetterà loro di vedere la qualità della produzione nazionale e i progressi significativi registrati dall'Algeria in vari settori industriali". L'edizione 2022 della Fpa è anche considerata la fiera più importante dall'indipendenza a oggi, con oltre 730 aziende pubbliche e private in rappresentanza di diversi settori. Inaugurata martedì scorso, 13 dicembre, dal presidente della Repubblica, la 30esima edizione della Fpa che proseguirà fino al 24 dicembre conferma la volontà delle autorità pubbliche e degli attori economici di promuovere il prodotto algerino sul mercato nazionale e internazionale. (Ala)