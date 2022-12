Business news: governo egiziano concede “licenza d’oro” a otto progetti strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha concesso la cosiddetta “licenza d’oro” a otto progetti strategici tramite l'Autorità generale per gli investimenti e le zone franche (Gafi), secondo quanto si legge sull’ultimo numero della Gazzetta ufficiale egiziana pubblicato lo scorso 19 dicembre. Le cosiddette “licenze d'oro” consentono ad aziende impegnate in progetti industriali strategici di poter avere una semplificazione delle procedure, tra cui l’approvazione di fasi progettuali in un’unica soluzione. Nello specifico, la “licenza d'oro” concede agli investitori l'approvazione per acquistare e/o affittare terreni, senza la necessità di ottenere l'approvazione da più enti governativi. La prima licenza è stata concessa a Haier Egypt per la creazione di un complesso per la produzione di dispositivi elettronici nella zona industriale situata nella parte occidentale della Ramadan City, al Cairo, con un costo di investimento di 135 milioni di dollari, offrendo lavoro a circa 1.000 persone tra operai, tecnici e dirigenti. La seconda licenza è stata concessa alla società Yazaki Egypt per la realizzazione di un impianto per la produzione di sistemi di distribuzione dell'energia per autoveicoli nella zona franca privata situata nel governatorato di Faiyum che prevede un investimento di 30 milioni di dollari e fino a 3.000 posti di lavoro. La terza licenza è stata concessa alla Wiring Systems Egypt per il suo progetto di produzione di cavi elettrici di tutti i tipi di veicoli a Ramdan City, con un investimento di 100 milioni di dollari e un impiego potenziale di 10.000 lavoratori. La quarta licenza è stata invece assegnata alla società Al Araby Group for Industrial Development and Trade per la costruzione e la gestione di un impianto per la produzione e l'assemblaggio di elettrodomestici con un investimento di 360 milioni di dollari nella zona industriale di Quwaysna nel governatorato di Monufia. La quinta licenza riguarda invece un progetto per la generazione di idrogeno verde nella zona industriale di Ain Sokhna, con investimenti per 135 milioni di dollari. La sesta licenza è stata concessa al progetto per la produzione di ammoniaca verde sempre che prevede la realizzazione di un impianto sempre nella zona industriale di Ain Sokhna con un investimento di 5,5 miliardi di dollari. Il progetto Vaccine and Biotechnology City (Vbc) ha ottenuto la settima licenza per costruire e gestire un impianto per la produzione e il confezionamento di tutti i tipi di vaccini e biofarmaci, con investimenti per 150 milioni di dollari. L'ottava licenza è stata concessa al progetto di Cfc Feed and Chemicals per la creazione di una fabbrica per la produzione di foraggi, prodotti chimici e nutrienti per piante nel governatorato di Qena, con investimenti per 400 milioni di dollari. (Cae)