Business news: Arabia Saudita-Azerbaigian, firmati 6 accordi durante riunione comitato congiunto

- La settima riunione del comitato congiunto tra Arabia Saudita e Azerbaigian, svoltasi il 19 dicembre nella capitale azera Baku, ha portato alla firma di sei accordi e memorandum d’intesa riguardanti diversi settori, tra cui turismo, risorse umane, costruzioni e infrastrutture, e la creazione di un consiglio per gli affari. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa saudita “Spa”, nel suo discorso di apertura il ministro degli Investimenti saudita, Khalid bin Abdulaziz al Falih, ha sottolineato l'importanza di rafforzare e unificare gli sforzi congiunti, ampliare la portata della cooperazione tra il regno e l'Azerbaigian, sfruttare le opportunità disponibili in aree di interesse comune e contribuire a fornire sostegno e vantaggi a investitori, al fine di aumentare gli investimenti tra i due Paesi. In occasione dell'incontro, si è anche tenuto il Forum per gli investimenti, durante il quale, oltre a incontri bilaterali tra rappresentanti di aziende, è sono state esaminate le opportunità di investimento e l'ambiente imprenditoriale di Azerbaigian e Arabia Saudita. (Res)