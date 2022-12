Business news: Algeria e Germania firmano un memorandum d’intesa nel campo dell'idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società algerina Sonatrach e l’azienda tedesca Vng hanno firmato il 20 dicembre un protocollo d'intesa finalizzato alla cooperazione per la realizzazione di progetti nel campo dell'idrogeno e dell'ammoniaca verde con l'obiettivo di esportarli in Germania. Secondo un comunicato stampa di Sonatrach, il primo passo sarà quello di realizzare studi di fattibilità relativi alla catena del valore dell'idrogeno - dalla produzione al trasporto fino alla commercializzazione - con l'obiettivo di valutare il potenziale di progetti commerciali da sviluppare congiuntamente in questo campo. Sonatrach ha indicato che questo progetto è pienamente in linea con la roadmap nazionale per lo sviluppo dell'idrogeno verde per avviare progetti pilota a medio termine. “La connettività delle reti internazionali di gasdotti tra l'Algeria e l'Europa, che possono essere utilizzate per il trasporto di idrogeno verde, e la fornitura di potenziale di energia solare, consentono a Sonatrach di impegnarsi in una strategia a lungo termine per realizzare progetti di idrogeno verde a costi competitivi”, aggiunge l’azienda. (Ala)