Business news: Ghana, governo sospende i pagamenti del debito estero

- Il Ghana sospenderà i pagamenti della maggior parte del suo debito estero, andando di fatto in default mentre il Paese fatica a colmare il suo enorme deficit della bilancia dei pagamenti. Lo ha annunciato il ministero delle Finanze di Accra, precisando che il governo non ripagherà i debiti, compresi gli eurobond, i prestiti commerciali e la maggior parte dei prestiti bilaterali, definendo la decisione una "misura di emergenza provvisoria". Il governo "è pronto ad avviare discussioni con tutti i suoi creditori esterni per rendere sostenibile il debito del Ghana", ha affermato il ministero in una nota. La sospensione dei pagamenti del debito riflette lo stato precario dell'economia ghanese, che ha portato il governo a raggiungere la scorsa settimana un accordo a livello di personale da 3 miliardi di dollari con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Il Ghana aveva già annunciato un programma di scambio del debito interno e una ristrutturazione esterna con i creditori. L'Fmi, tuttavia, ha affermato che una completa ristrutturazione del debito è una condizione essenziale per il suo sostegno. Il Paese sta tentando di rifinanziare il proprio debito dall'inizio dell'anno dopo il declassamento da parte di diverse agenzie di rating del credito per timore che non sarebbe stato in grado di emettere nuovi Eurobond. Ciò ha spinto ulteriormente in alto il debito del Ghana, che a settembre ha toccato i 467,4 miliardi di cedi ghanesi (55 miliardi di dollari), di cui il 42 per cento domestico, mentre l'inflazione è schizzata fino al 50 per cento a novembre. (Res)