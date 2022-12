Business news: Kenya, Fmi approva stanziamento prestito di quasi 450 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato l'esborso di 447,39 milioni di dollari in favore del Kenya dopo una revisione del suo programma di prestiti. Lo rende noto l'Fmi in un comunicato, precisando che il Paese dell'Africa orientale riceverà in totale 2,416 miliardi di dollari nell'ambito dell'attuale accordo. Entrambe le parti hanno concordato l'incremento il mese scorso per coprire le esigenze di finanziamento esterno "derivanti dalla siccità e dalle difficili condizioni di finanziamento globali". Il debito pubblico del Kenya ha iniziato a "stabilizzarsi" grazie ai progressi nel consolidamento fiscale, afferma il Fondo, aggiungendo che l'economia del Kenya è stata "resiliente" e dovrebbe espandersi del 5,3 per cento quest'anno, mentre l'inflazione dovrebbe raggiungere il picco all'inizio del 2023. Il Paese africano ha siglato un accordo di finanziamento di 38 mesi con l'Fmi nell'aprile dello scorso anno, nell'ambito della sua linea di fondo estesa (Eff) e della linea di credito estesa (Ecf). L'ultimo esborso porta il totale finora a 1,65 miliardi di dollari. Il governo di Nairobi ha annullato la prevista emissione di un Eurobond a giugno a causa dell'aumento dei rendimenti obbligazionari. Il governo del presidente William Ruto, che è entrato in carica a settembre, prevede di tagliare i costosi prestiti commerciali a favore di fonti più economiche come la Banca mondiale per ridurre la pressione del servizio del debito sulle entrate. (Res)