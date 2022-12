Business news: Camerun, Afdb stanzia 15 milioni di dollari per migliorare gestione delle finanze pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione del Fondo di sviluppo africano (Adf), lo sportello di prestito agevolato della Banca africana di sviluppo (Afdb), ha approvato lo stanziamento di 15,6 milioni di dollari al Camerun per l'attuazione del Progetto di sostegno alla gestione delle finanze pubbliche. Della somma complessiva, riferisce l'Afdb in un comunicato, 14,6 milioni di dollari saranno stanziati sotto forma di prestito e il rimanente milione sotto forma di sovvenzione. L'obiettivo generale del finanziamento è di rafforzare il contesto istituzionale e organizzativo per la gestione delle finanze pubbliche attraverso una maggiore mobilitazione del gettito fiscale e la promozione dell'efficienza della spesa pubblica. Il progetto sosterrà in particolare la Direzione generale delle imposte del Camerun nello sviluppo e nell'attuazione del suo piano di modernizzazione attraverso la dematerializzazione e la digitalizzazione del sistema fiscale. Ciò migliorerà l'efficienza della mobilitazione del gettito fiscale, amplierà la base imponibile non petrolifera e migliorerà la sicurezza delle entrate mitigando il rischio di evasione ed evasione fiscale. Il progetto consentirà di realizzare un sistema di analisi di efficienza, fattibilità e monitoraggio-valutazione del budget degli investimenti pubblici (a tale scopo verrà acquisito un software di monitoraggio del progetto) e permetterà di elaborare un manuale di procedure per la revisione dei grandi progetti di investimento. Sarà inoltre potenziato il sistema di allerta contro le malversazioni economiche e i flussi finanziari illeciti. (Res)