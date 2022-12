Business news: Giappone, governo approva legge di bilancio record da 865 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha approvato il testo della legge di bilancio per l'anno fiscale 2023, che prevede una spesa complessiva record di 114.380 miliardi di yen (circa 865 miliardi di dollari). Il bilancio generale dello Stato giapponese supererà per il quinto anno consecutivo la soglia di centomila miliardi, per effetto del progressivo aumento della spesa sociale – che rappresenta da sola circa un terzo del bilancio complessivo – e dell'aumento senza precedenti del bilancio della Difesa decretato dal governo in carica. Il prossimo anno verranno destinati alla Difesa 6.800 miliardi di yen, che includono i costi relativi al ricollocamento delle forze Usa nel Paese. Si tratta di un drammatico aumento rispetto ai 5.400 miliardi dell'anno fiscale in corso, e del primo passo per portare il bilancio della Difesa al due per cento del prodotto interno lordo, in linea coi Paesi della Nato. (Git)