Vaticano: Papa, non è veramente Natale senza i poveri

- Papa Francesco, durante l’Omelia per la Messa della Natività, invita i fedeli a non dimenticare i poveri. “La povera mangiatoia – sottolinea Bergoglio – fa emergere le vere ricchezze della vita: non il denaro e il potere, ma le relazioni e le persone. E la prima persona, la prima ricchezza, è Gesù”. Poi il Papa pone un interrogativo ai fedeli presenti nella Basilica Vaticana: “Ma noi vogliamo stare al suo fianco? Ci avviciniamo a Lui, amiamo la sua povertà? O preferiamo rimanere comodi nei nostri interessi?”. La risposta è essenziale perché, spiega Francesco, “siamo chiamati a essere una Chiesa che adora Gesù povero e serve Gesù nei poveri”. Poi cita monsignor Romero: “La Chiesa appoggia e benedice gli sforzi per trasformare le strutture di ingiustizia e mette soltanto una condizione: che le trasformazioni sociali, economiche e politiche ridondino in autentico beneficio per i poveri”. (segue) (Civ)