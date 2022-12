Business news: Cina, Xiaomi risponde a Covid e calo dei consumi tagliando forza lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso degli smartphone cinese Xiaomi ha intrapreso una consistente campagna di tagli al personale in risposta alla contrazione della spesa dei consumatori e all'indebolimento della domanda causati dalle restrizioni anti-Covid. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post" sulla base delle informazioni divulgate dai dipendenti sui social network. Alla data del 30 settembre, la forza lavoro della multinazionale comprendeva 35.314 dipendenti, di cui oltre 32 mila solo in Cina. Se confermata, l'iniziativa potrebbe accorciare il libro paga di Xiaomi del 15 per cento e colpire centinaia dei nuovi lavoratori entrati in servizio dopo la campagna d'assunzioni iniziata a dicembre dello scorso anno. (Cip)