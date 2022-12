Business news: Hong Kong, autorità di regolamentazione valuta espansione Stock Connect con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di regolamentazione dei titoli di Cina e Hong Kong intendono espandere la gamma di azioni negoziabili nell'ambito del programma d'investimento transfrontaliero Stock Connect, istituito nel 2014 per agevolare l'accesso ai rispettivi mercati dei capitali. È quanto si apprende da una dichiarazione pubblicata dalla Commissione cinese per la regolamentazione dei titoli e dalla Commissione per i titoli e i futures di Hong Kong. Attraverso il programma, che coinvolge la Borsa di Shanghai (Sse) e quella di Hong Kong (Sehk), gli investitori possono scambiare azioni sui reciproci mercati utilizzando i propri broker e stanze di compensazione locali. L'ambito delle azioni idonee a essere negoziate nell'ambito del meccanismo Stock Connect sarà ampliato sia per il canale "Northbound", che consente agli investitori offshore di acquistare azioni quotate in Cina, sia per quello "Southbound", cui ricorrono gli investitori cinesi per comprare i titoli quotati alla Borsa di Hong Kong. A quanto si apprende dalla dichiarazione, il canale "Northbound" arriverà a includere azioni con una capitalizzazione di mercato pari o superiore a cinque miliardi di yuan (circa 716 milioni di dollari). Nelle negoziazioni "Southbound" saranno invece incluse azioni di società straniere con quotazioni primarie a Hong Kong. La proposta sarà finalizzata solo dopo l'avvenuta concessione di tutte le approvazioni e la formulazione delle norme pertinenti, aggiunge la nota, precisando che l'espansione richiederà fino a tre mesi di lavori preparatori. (Cip)