Business news: Usa, Senato indaga su presunti legami tra grandi produttori di automobili e lo Xinjiang

- La commissione Finanze del Senato sta indagando su alcuni grandi produttori automobilistici, come Tesla o General Motors, per verificare se abbiano utilizzato materiali e componenti prodotti grazie al lavoro forzato che coinvolge gli uiguri e altre minoranze nella regione cinese dello Xinjiang. In una lettera la commissione ha chiesto agli amministratori delegati di otto grandi produttori automobilistici di fornire “informazioni dettagliate” sulle catene di approvvigionamento delle rispettive aziende, per verificare eventuali legami con la regione. Le norme federali vietano infatti la maggior parte delle importazioni provenienti dallo Xinjiang, mentre un rapporto recentemente pubblicato dall’Università di Sheffield Hallam, nel Regno Unito, ha evidenziato l’utilizzo di metalli, batterie e componenti prodotte nella regione da parte dei produttori globali di automobili. Si tratterebbe soprattutto di alluminio e materiali ferrosi. La lettera, firmata dal presidente della commissione, il senatore democratico Ron Wyden, sarebbe stata inviata a Tesla, General Motors, Ford, Mercedez-Benz, Honda, Toyota, Volkswagen e Stellantis. (Was)