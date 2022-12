Business news: Giappone, premier Kishida promette "audaci investimenti" in risorse umane e startup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha ribadito la promessa del suo governo di investire nelle risorse umane e nelle startup del Paese per sostenere la crescita economica del Paese. "Promuoveremo investimenti e riforme audaci per concentrare le risorse umane e la ricchezza del nostro Paese" in settori come l'innovazione e la decarbonizzazione, ha dichiarato il premier, in occasione dell'evento "2022 Special Lecture" organizzato a Tokyo dal quotidiano "Nikkei", Tv Tokyo Holdings e dal Japan Center for Economic Research. Kishida ha fatto riferimento al piano quinquennale presentato dal suo governo lo scorso novembre, che punta a decuplicare gli investimenti nelle startup. "Le grandi aziende che oggi trainano l'economia giapponese un tempo erano startup fondate nel periodo postbellico", ha detto il primo ministro, "Attraverso i nostri sforzi speriamo di realizzare un secondo boom delle startup imprenditoriali". (Git)