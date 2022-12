Business news: Tunisia, Bei concede prestito 220 milioni euro per sicurezza alimentare e infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e della pianificazione della Tunisia, Samir Said, e il direttore delle operazioni della Banca europea per gli investimenti (Bei) per i Paesi vicini dell'Unione europea, Lionel Rapaille, hanno firmato un accordo di finanziamento per un importo di 150 milioni di euro nell'ambito del programma di emergenza a sostegno della sicurezza alimentare. Lo ha riferito il ministero tunisino, affermando che il finanziamento mira a sostenere le capacità tunisine nella fornitura di grano tenero e a sviluppare infrastrutture e logistica per lo stoccaggio del grano. Alla firma hanno partecipato il ministro dell'Agricoltura, delle Risorse idriche e della Pesca tunisino, Mahmoud Elias Hamza, l'ambasciatore dell'Unione europea in Tunisia, Marcus Cornaro, il direttore dell'ufficio della Bei in Tunisia, Jean Luc Reverault, e il presidente e direttore generale dell'ufficio dei cereali, Bachir Kthiri. Le parti hanno inoltre firmato un accordo di finanziamento a favore della Compagnia tunisina dell'elettricità e del Gas (Steg) per un valore di circa 70 milioni di dollari, alla presenza del presidente e direttore generale della società, Hichem Annan. Questo finanziamento è finalizzato a sostenere i programmi della società per lo sviluppo infrastrutturale volto a potenziare e ampliare la rete di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. (Tut)