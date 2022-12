Business news: Algeria, ministro Industria discute con ministro delegato giapponese di relazioni economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Industria dell'Algeria, Ahmed Zeghdar, ha ricevuto, il 18 dicembre presso la sede del dicastero, il ministro delegato per le Relazioni esterne del Giappone, Kanji Yamada, per discutere dello stato delle relazioni economiche algerino-giapponesi e delle modalità per rafforzarle nel quadro di investimenti e partnership win-win. Lo ha riferito il ministero algerino in una nota, affermando che Zeghdar ha sottolineato la necessità di rafforzare le "distinte relazioni bilaterali" soprattutto in campo industriale attraverso il lancio di progetti di investimento privati, permanenti e produttivi, alla luce delle nuove riforme recentemente avviate dal presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune. Da parte sua, il ministro giapponese ha espresso l'interesse di molte imprese nipponiche ad investire in Algeria, in particolare nel settore delle industrie meccaniche, veicoli in primis, dell'industria farmaceutica, nonché in ambito energetico. Il ministro asiatico ha riferito che sono in corso i preparativi necessari per ottemperare alle nuove disposizioni richieste per entrare nel mercato algerino. Yamada ha anche affermato la volontà del suo Paese di rafforzare la presenza delle imprese giapponesi in Algeria, vista la posizione del Paese su un asse importante che consente l'accesso ai mercati africani, europei e arabi. A questo proposito, Zeghdar ha ribadito che le porte della cooperazione e del partenariato sono aperte agli investitori giapponesi in tutti i settori industriali e ha garantito la disponibilità a scambiare conoscenze ed esperienze e a coordinarsi per realizzare e promuovere progetti congiunti. (Ala)